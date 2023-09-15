Hatay'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Hatay'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Zanlı olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

fk.png

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Su kuyusuna düşen köpek için seferber oldular Yaşam
Su kuyusuna düşen köpek için seferber oldular
TÜSİAD’dan ekonomi mesajı: Düşük enflasyon için büyümeden fedakarlık yapmalıyız Ekonomi
TÜSİAD’dan ekonomi mesajı: Düşük enflasyon için büyümeden fedakarlık yapmalıyız
AKP’den emekli maaşlarına zam açıklaması: Tarih verildi Güncel
AKP’den emekli maaşlarına zam açıklaması: Tarih verildi
Trafikte yeni dönem: Milyonlarca araç sahibi kullanmaya başladı Güncel
Trafikte yeni dönem: Milyonlarca araç sahibi kullanmaya başladı
Prenses Diana'nın ikonik kazağı 1,1 milyon dolara satıldı Dünya
Prenses Diana'nın ikonik kazağı 1,1 milyon dolara satıldı
ABD'den yaptırım sonrası ilk açıklama: Türkiye bizim için değerli bir müttefik Güncel
ABD'den yaptırım sonrası ilk açıklama: Türkiye bizim için değerli bir müttefik