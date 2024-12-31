Hatay'da elektrik direklerindeki patlama korkuttu

Kaynak: İHA
Hatay'da elektrik direklerindeki patlama korkuttu

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik tellerinde kıvılcımlar çıkmaya başladı yaşanan patlama tüm vatandaşları panikletti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan elektrik tellerinde aniden patlama meydana geldi. Patlama sonrası elektrik kabloları kıvılcımlar saçarak yanmaya başladı.

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Patlama sesini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşların yaşadığı panik ve elektrik tellerinin yanarak patladığı anlar kameraya yansıdı.

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Patlamadan kaynaklı elektrik kesintisi yaşanan mahalleye sorunun çözülmesinin ardından elektrik verildi.

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"HERKES KORKUDAN DIŞARI ÇIKMAK ZORUNDA KALDI"

Evinde oturduğu esnada aniden şiddetli bir patlama sesi duyan Kadir Baltacı, "Ben aşağıda dairemde oturuyordum. Şiddetli bir patlamayla dışarı çıktım. Dışarı çıkıp baktığımda elektrik kabloları yanıyordu. Vatandaşlarımız hepsi korkudan dışarı çıkmak zorunda kaldı.

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Elektrik kablolarından çok fazla kıvılcımlar vardı. Tarif edilemez bir patlamaydı. Patlama sonrasında apartmandaki modemler ve internet sağlayıcılar zarar gördü.

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Onları değiştirmek zorunda kaldım. Yetkililer gelip sonradan elektriği tekrar bağladılar. Her an tekrardan patlama olabilir korkusu içerisindeyiz.

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Bir aydır elektrikle ilgili aynı sorunları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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