8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama

Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama

Hatay’da kurtarma çalışmaları devam ederken ekipler tarafından sağ kurtarılan 5 yaşındaki Serap Ela enkazdan çıkarıldı. Ela, “Ben çok ağırım ama” demesi yürekleri burktu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:00
Takip Et

Hatay’da enkaz altından çıkarılan Serap Ela: Ben çok ağırım ama

Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İHA’nın haberine göre, depremin etkilendiği illerden birisi de Hataydı. Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de içinde olduğu ekipler AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

“BEN ÇOK AĞIRIM AMA”

Ekipler, son olarak Hatay Merkez Atatürk Caddesi'ndeki enkazdan 5 yaşlarındaki Serap Ela'yı sağ çıkarttı. Küçük Serap'ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine “Ben ağırım ama” sözleri dikkat çekti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ferit
8.02.2023 12:03
Aktroller için önce akp, devlet millet sonra. Sıra gelirse. Akp giderse mamaları kesilir.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
1
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
2
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
3
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
4
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
5
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
6
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
7
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.