Hatay’da hasadı başladı. Tarlada kilosu 12 TL’den satılıyor

Kaynak: İHA
Hatay’da hasadı başladı. Tarlada kilosu 12 TL’den satılıyor

Depremden etkilenen Hatay'da, verimli topraklarda yetişen ürünlerin hasadı başladı. Kabak, tarlada 12 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından biri olan Hatay'ın Amik Ovası'nda, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tarım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

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Reyhanlı ilçesinde çiftçilik yapan Adil Cünedioğlu, 20 dönümlük arazisinde kabak hasadına başlamış durumda. Kilosu 12 TL'den alıcı bulan kabaklar, depremden etkilenen bölgeye ekonomik katkı sağlıyor.

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Cünedioğlu, hasat ettiği kabakları iç piyasaya sunduklarını belirterek, "Şu anda burada kabak topluyoruz. Hasada başlayalı bir hafta oldu. 20 dönümlük tarlamızda kabak yetiştiriyoruz ve sezon sonuna kadar yaklaşık 2 ton kabak hasat etmeyi hedefliyoruz. Tarlada kabağı 10-12 TL arasında satıyoruz. Topladığımız ürünleri İstanbul, Adana ve Ankara gibi büyük şehirlere gönderiyoruz. Kabak hasadı oldukça zahmetli bir iştir" diye konuştu.

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