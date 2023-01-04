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Hatay’da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Hatay’da hırsızlık olayına karışan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:50
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Hatay’da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay’da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
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Hatay’da 15 bin TL çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Güzelburç Mahallesi bir iş yeri ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden hırsızlık yaparak 15 bin TL ve kimlik kartları çalan şüphelinin H.K. olduğu belirlendi. Şüpheli polisin düzenlediği operasyonla Çekmece Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, parayı ve kimlik kartlarını da ele geçirerek sahibine teslim etti.


(Kaynak: İHA)

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