Hatay'da iki kişi denizde boğuldu

Kaynak: DHA
Hatay'da iki kişi denizde boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesine serinlemek için denize giren 2 kişi boğularak, hayatını kaybetti.

Hatay'da iki kişi denizde boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki kişi denizde boğularak, can verdi.

Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde serinlemek için denize giren Ahmet F. ve Ozan K., suda çırpınmaya başladı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet F. ve Ozan K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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