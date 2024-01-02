Hatay’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi
Hatay’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
Hatay’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şahıstan 6’sı tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Terör suçlarıyla mücadele kapsamında IŞİD/El Kaide terör örgütüne yönelik 25 Aralık tarihinde Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; A.E., M.H., H.A. ile A.C. isimli şahıslar gözaltına alındı.

27 Aralık tarihinde İskenderun ve Belen ilçesinde yapılan operasyonlarda; G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 6’sı tutuklandı 1. R.B. ile M.B. hakkında ise elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

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