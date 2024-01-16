Hatay'da kaçakçılık operasyonunda makaron sigara ve tütün ele geçirildi.

Kaynak: İHA
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda makaron sigara ve tütün ele geçirildi.
Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonu sonucunda iş yeri ve evde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen makaron, sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar neticesinde polis ekipleri, Payas Çağlalık Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve ikamette, Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde durdurulan R.Ç. adlı şahsın yapılan üst aramasında; gümrük kaçağı 12 bin 400 adet makaron, bin 170 paket sigara, 980 adet doldurulmuş makaron, 9 adet elektronik sigara likiti, 14 adet elektronik sigara, 100 adet puro, 3 kilogram kaçak çay, 400 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak R.Ç., F.A. ve M.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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