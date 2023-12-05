Hatay’da kamyon devrildi: 1 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Enek Mahallesi’nde trafikte seyir halde ilerleyen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kamyon devrildi.

Devrilen kamyonun içinde şoför sıkışıp kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyon şoförünü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralı şoför, hastaneye kaldırıldı.