Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hatay’da kanlı ay tutulması görsel şölen oluşturdu.

KAYNAK: İHA
Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hatay’da kanlı ay tutulması yüzde 12 oranında izlenebildi.

Kanlı ay tutulmasında dolunay kızıl renge bürünmedi.

Hatay'ın Belen ilçesinden Türk Bayrağı ve Atatürk posteri gölgesinde görüntülenen ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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