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Kayınbiraderinin öldürdüğü kadına hazin tören  

Hatay’ın Payas ilçesinde kayınbiraderi tarafından silahla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:33
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Hatay'da kayınbiraderinin öldürdüğü kadına hazin tören  

Kayınbiraderinin öldürdüğü kadına hazin tören  
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İHA'nın haberine göre, olay, dün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin K. (45), kardeşi Yüksel K.'nin eşi İnci Bağış K. ile tartışmaya başladı. 

Bir süre sonra öfkelenen Hüseyin K., yengesi İnci Bağış K.'yi pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin K. kardeşini ve çocuğunu rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, odada rehin tutulan Yüksel K. ve 9 yaşındaki kızı, özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. 

Olayın şüphelisi Hüseyin K. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İnci Bağış K.'nin cesedi ise otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından kadının cansız bedeni, eşi Yüksel K.'ye teslim edildi. 

Cenaze bugün Payas Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Mezarlık etrafında çok sayıda polisin güvenlik önlemi alması ise dikkat çekti.

 

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