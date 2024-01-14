Hatay’da kaza. Otomobil hurdaya dönerken 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Hatay’da kaza. Otomobil hurdaya dönerken 1 kişi hayatını kaybetti
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Dörtyol-Payas TEM Otoyolu Özerli Mahallesi viyadük mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Faruk Çetin (31) yönetimindeki 42 GV 217 plakalı Ford marka otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonucu sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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