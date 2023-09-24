Hatay'da kontrolsüz yıkım ölüm getirdi: Hasarlı bina operatörün üstüne düştü

Hatay'da 'kontrollü' yıkım sırasında hasarlı bina 3 vinç operatörünün üstüne düştü. Olayda 1 operatör yaşamını yitirirken, 2 operatör yaralı olarak kurtuldu.

Hatay'da kontrolsüz yıkım ölüm getirdi: Hasarlı bina operatörün üstüne düştü

6 Şubat depremi nedeniyle ağır hasar alan binaların sözde 'kontrollü' yıkımı feci bir kazaya neden oldu. Hatay Odabaşı Mahallesi'nde giriş katında Nuri Restaurant'ın bulunduğu ağır hasarlı Süleyman Dağ Apartmanı, yıkım işlemi sırasında 3 vinç operatörünün üstüne çöktü. 8 katlı binanın altında kalan iki operatör yaralı olarak kurtarılırken, bir operatör hayatını kaybetti.

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Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın özel haberine göre, görgü tanığı Ali U.(19), olayla ilgili "Yıkılma sesi duyduk, kısa süre sonra 'bina operatörlerin üstüne yıkıldı' bilgisi geldi. Çok yakın olduğumuz için hemen enkazın oraya gittik. Gittiğimizde sadece polis ekipleri vardı. Sonra AFAD ekibi geldi. İki kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra da üçüncü kişinin cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

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Olayla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise, facianın göz göre göre geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Depremin üzerinden 7.5 ay geçti, uyarılarımıza rağmen hem yıkım esnasında hem yıkım sonrasında iş güvenliği, işçi sağlığı ve halk sağlığı gibi önemli noktalara dikkat edilmiyor. Asbest tehlikesine zaten dikkat çekiyoruz ama bu toz bulutları aynı zamanda işçilerin de görüş alanlarını daraltıyor, böyle kazalar da maalesef kaçınılmaz oluyor. Yetkili mercilerden ve mülki idarelerden beklentimiz en azından bundan sonra mevzuata uygun kontrollü yıkımlar yapılması ve başka canların yitirilmesinin önlenmesidir"

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