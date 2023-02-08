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36 saat sonra kurtarılan çocuktan yürek burkan sözler

Hatay'da kurtarılan Naz Yaman adlı çocuğun "abimi çıkarmadınız mı daha" sözleri yürekleri sızlattı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:58
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Hatay'da kurtarılan küçük kız: Abimi daha çıkarmadınız mı

36 saat sonra kurtarılan çocuktan yürek burkan sözler
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10 ili vuran depremin 3. Gününde enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor.Yurdun dört bir yanından gönüllüler de afet bölgesinde bir kişinin daha hayatını kurtarabilmek için zamanla yarışıyor.

İHA’nın haberine göre, Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince Hatay’ın Odabaşı Mahallesi’nde yoğun çalışması sonucu kurtarılan Naz Yaman adlı küçük kız 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

“ABİMİ DAHA ÇIKARMADINIZ MI”

Enkaz altından çıkarılan kız çocuğunun "abimi çıkarmadınız mı daha" sözleri yürekleri sızlattı. Depremde anne, baba ve abisini kaybeden küçük kız enkazdan çıkarıldıktan sonra ailesini göremeyince ağlamaya başladı. Arama kurtarma ekiplerince güçlükle sakinleştirilen küçük kız tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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adem
8.02.2023 11:18
ALLAH'IM garipleştirilen insanlarımıza merhamet et ve onlara yardım eyle,bizleri kötü yola sapmışların yoluna iletme,bizleri düşmanlarımıza karşı güçlü kıl bizlerede onlarla savaşmak için ilim ver  
 
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