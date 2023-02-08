36 saat sonra kurtarılan çocuktan yürek burkan sözler

10 ili vuran depremin 3. Gününde enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor.Yurdun dört bir yanından gönüllüler de afet bölgesinde bir kişinin daha hayatını kurtarabilmek için zamanla yarışıyor.

İHA’nın haberine göre, Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince Hatay’ın Odabaşı Mahallesi’nde yoğun çalışması sonucu kurtarılan Naz Yaman adlı küçük kız 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

“ABİMİ DAHA ÇIKARMADINIZ MI”

Enkaz altından çıkarılan kız çocuğunun "abimi çıkarmadınız mı daha" sözleri yürekleri sızlattı. Depremde anne, baba ve abisini kaybeden küçük kız enkazdan çıkarıldıktan sonra ailesini göremeyince ağlamaya başladı. Arama kurtarma ekiplerince güçlükle sakinleştirilen küçük kız tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.