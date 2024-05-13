Hatay'da kuvvetli yağış sonrası heyelan!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Kuvvetli yağış, şehirde Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlarken, Dörtyol ilçesine bağlı Çökek Yaylası'nda yağış sonrası heyelan meydana geldi.
Yaşanan heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapanırken, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı.
SEL YOLU İKİYE BÖLDÜ
Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nden geçen derenin, aşırı yağışla birlikte debisi artarken, derenin geçtiği Aybüke ve Dere sokak mevkiinde yollar zarar gördü.
Yağışla birlikte sokak üzerinde bulunan yol parçalanarak ikiye bölündü.