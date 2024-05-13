Hatay'da kuvvetli yağış sonrası heyelan!

Kaynak: İHA
Hatay'da kuvvetli yağış sonrası heyelan!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı sonrası Hatay'da yağışlar etkili olurken, Çökek yaylası yolunda heyelan meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağışlar, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kuvvetli yağış, şehirde Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlarken, Dörtyol ilçesine bağlı Çökek Yaylası'nda yağış sonrası heyelan meydana geldi.aw202955-04.jpg

Yaşanan heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapanırken, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı.

aw202955-02.jpg

SEL YOLU İKİYE BÖLDÜ

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nden geçen derenin, aşırı yağışla birlikte debisi artarken, derenin geçtiği Aybüke ve Dere sokak mevkiinde yollar zarar gördü.

Yağışla birlikte sokak üzerinde bulunan yol parçalanarak ikiye bölündü.

Son Haberler
Piknik alanında satırlı kavgası Gündem
Piknik alanında satırlı kavgası
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu Magazin
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu
Yüzlerce uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi Yerel Haberler
Yüzlerce uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi
Özgür Demirtaş ile Nihat Genç arasında yeni parti kavgası! Hakaretler havada uçuştu Ekonomi
Özgür Demirtaş ile Nihat Genç arasında yeni parti kavgası! Hakaretler havada uçuştu
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son Spor
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi Magazin
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı Dünya
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı