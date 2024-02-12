Hatay’da meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Hatay’da meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde tek taraflı meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgilere göre Hyundai marka 54 UC 508 plakalı mandalina yüklü araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya devrildi.

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Kazada araç sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yaralı vatandaşı araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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