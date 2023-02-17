Hatay'daki muhtardan yok artık dedirten paylaşım: Ölüm yoksa hasar tespiti de yok

Gazetegrafiti'de yer alan habere göre, Hatay Defne İlçesinde Dursunlu Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Cabiroğlu, sosyal medyadan yaptığı duyuru ile ölüm olmayan mahallelerde hasar tespit yapılmayacağını duyurdu.

Dursunlu Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Cabiroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "DURSUNLU HALKININ DİKKATİNE!!! ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA GÖRE DEPREMDE ÖLEN VATANDAŞIN OLMADIĞI MAHALLELERDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILMAYACAKTIR" dedi.

BAŞVURULAR BİREYSEL MÜRACAAT İLE YAPILACAK

Daha sonra paylaşımını silen muhtar Cabiroğlu yeni bir paylaşımda bulundu.

Cabiroğlu, ölüm olmaması sebebiyle hasar tespit çalışmalarının bireysel başvuru üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Cabiroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Dursunlu Mahalle Halkının bilgisine; Dursunlu Mahallemizde Resmi kayıtlarımızda ölüm olmadığından dolayı hasar tespiti bireysel olarak Çevre ve Şehirciliik Bakanlığına müracaat ederek hasar tespiti yapılacaktır."



Bölgeden gelen bilgilere göre ölüm olmayan mahallelerde hasar tespit çalışmaları, vatandaşların başvurusu üzerine gerçekleştirilecek.