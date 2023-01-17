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Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 6 yaralı

Hatay'da meşrubat yüklü bir TIR ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 08:51
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Hatay'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 6 yaralı
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İHA

Kaza, Hassa ilçesi Gülken Mahallesinde trafik ışıklarında meydana geldi.

Hatay'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan meşrubat yüklü Can Yüksek yönetimindeki TIR ile Muhammet Küçük idaresindeki öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve serviste bulunan 4 öğrenci yaralandı.

Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırda bulunan meşrubatların yola dökülmesi sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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