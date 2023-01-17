Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 6 yaralı

İHA
Kaza, Hassa ilçesi Gülken Mahallesinde trafik ışıklarında meydana geldi.
Hatay'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan meşrubat yüklü Can Yüksek yönetimindeki TIR ile Muhammet Küçük idaresindeki öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve serviste bulunan 4 öğrenci yaralandı.
Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırda bulunan meşrubatların yola dökülmesi sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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