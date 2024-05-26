Hatay'da okula giden çocuklara köpekler saldırdı. Bir gün arayla iki farklı olay

Kaynak: AA
Hatay'da okula giden çocuklara köpekler saldırdı. Bir gün arayla iki farklı olay

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpekler, okula giden 3 öğrenci ile bir motosiklete saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Demet ve kuzeni Sinem Nur Eser, bir arkadaşlarıyla 24 Mayıs'ta okula giderken Atatürk Caddesi'nde yerde yatan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çocuklar, üzerlerine gelen 2 köpekten yola koşarak kurtulurken, durumu aileleriyle paylaştı.
Aynı köpekler, 25 Mayıs'ta da caddeden geçen bir motosiklete saldırdı.

1 GÜN ARAYLA İKİ SALDIRI YAŞANDI

İki olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Demet Eser'in babası Bedri Eser, köpeklerden korkan çocukların kaçtığı yoldan şans eseri aracın geçmediğini ifade etti.

"SAHİPSİZ KÖPEKLERİN SALDIRILARINA ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Öğrencilerin olumsuz etkilendiğini aktaran Eser, "Belediyemizden, devlet büyüklerimizden bu soruna bir an önce çözüm bulmalarını talep ediyoruz. Çocuklarımız okula tedirginlikle gidecekler. Sahipsiz köpeklerin saldırılarına çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

"OKULA GİDERKEN TEDİRGİN OLUYORUZ"

Sinem Nur Eser de olayda korku yaşadıklarını ifade ederek, "Yola atlamamız kazaya neden olabilir, araba çarpabilirdi. Okula giderken o yolu kullanıyoruz ve tedirgin oluyoruz" diye konuştu.

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