Hatay'da prefabrik evler yandı

Hatay’ın Defne ilçesinde "Defne Yaşam Merkezi Prefabrik Evleri"nde çıkan yangında 4 prefabrik ev kullanılamaz hale geldi. Yangından 12 aileden 33 kişi etkilendi.

KAYNAK: İHA
Hatay'da prefabrik evler yandı

İHA'nın haberine göre, yangın Defne Yaşam Merkezi Prefabrik Evleri’nde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Yangın söndürüldü ancak 4 prefabrik evin kullanılamaz hale geldiği, 8 prefabrik evin ise zarar gördüğü öğrenildi. Yangından 12 aileden 33 kişi etkilendi.

Bu ailelerden 7’si Cemil Meriç Konteyner Kente, 1’i TOKİ Prefabrik Evlere, 4 aile ise Abdulgani Türkmen Konteyner Kente yerleştirildi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

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