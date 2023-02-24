Hatay’da 105 kişinin öldüğü Rende Sitesi'nin sahibi yaş haddinden serbest bırakıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan yapılardan biri de Rende Sitesi'ydi.

4 bloktan oluşan sitenin bir bloğunun kolonlarının kreş yapılması için kesildiği iddia edilmişti.



Blok 6 Şubat'taki depremde yan bloğun üzerine devrildi, her iki blok da yerle bir oldu. İki binanın enkazında 105 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

YAŞ HADDİ NEDENİYLE SERBEST

Aynı aileden 7 kişinin toprak sahibi olduğu sitenin yıkılmasıyla ilgili yalnızca 84 yaşındaki Arif Sami Rende için gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Rende'nin avukatları, yaş haddi sebebiyle karara itiraz etti. Bunun üzerine Arif Sami Rende serbest bırakıldı.

KOLONLARIN KESİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.