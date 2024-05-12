Hatay'da sağanak. Yollar göle döndü araçlar mahsur kaldı

Kaynak: İHA
Hatay'da sağanak. Yollar göle döndü araçlar mahsur kaldı
Hatay’da meydana gelen sağanak yağış ile beraber bazı araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı.

Hatay’da aşırı yağışla birlikte göle dönen yollarda otomobiller yollarda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısını geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Hatay’da il genelinde sabah saatlerinde başlayan yağmurlu hava etkili olmaya başladı. Antakya mevkisinde yağışlı hava sonucunda yollar göle döndü. Antakya ilçe merkezi EXPO yolu Günyazı Mahallesi mevkii de yağışla birlikte adeta göle döndü. Sular altında kalan yolda mahsur kalan bir araç İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. EXPO yolu yağışlı havanın etkisiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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