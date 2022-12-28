Sahipsiz köpekler yine saldırdı! Bu tehlikeye kim dur diyecek

Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı. İş yerine gitmek için Atatürk Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sabahattin S'ye (35) sahipsiz köpekler saldırdı.
Çevredekiler duruma müdahale ederek köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.Yaralanan Sabahattin S, kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sebahattin S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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