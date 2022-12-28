28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahipsiz köpekler yine saldırdı! Bu tehlikeye kim dur diyecek

Sahipsiz köpekler yine saldırdı! Bu tehlikeye kim dur diyecek

Hatay'da iş yerine gitmek için evinden çıkan 35 yaşındaki Sabahattin S. sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:52
Takip Et

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Sahipsiz köpekler yine saldırdı! Bu tehlikeye kim dur diyecek
+
Aa
-

Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı. İş yerine gitmek için Atatürk Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sabahattin S'ye (35) sahipsiz köpekler saldırdı.

Çevredekiler duruma müdahale ederek köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.Yaralanan Sabahattin S, kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sebahattin S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
2
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
4
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
5
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
7
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı
﻿Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı
﻿Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı
﻿Almanya: Rusya'nın petrol ihracatı yasağının 'pratikte bir önemi' yok
﻿Almanya: Rusya'nın petrol ihracatı yasağının 'pratikte bir önemi' yok
﻿Almanya: Rusya'nın petrol ihracatı yasağının 'pratikte bir önemi' yok
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.