Hatay'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

Samandağ'da etkili olan şimşeklerden ötürü adeta görsel şölen oluştu. O anlar saniye saniye objektiflere yansıdı.

KAYNAK: İHA
Hatay'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken görsel şölen oluşturdu.

Şimşeklerle beraber gelen yıldırım düşmeleri de yaşandı.

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