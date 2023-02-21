21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hatay’da tarih koruma altında

Hatay'da zarar gören tarihi ve kültürel mirasın korunması için Hatay Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 14:21
Takip Et

Hatay’da tarih koruma altında

Hatay’da tarih koruma altında
+
Aa
-

AA

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine, depremin ardından zaman kaybetmeden müzeye geldiklerini söyledi.

Önemli eserlere ev sahipliği yapan müzenin, güvenliğinin de büyük önem taşıdığını anlatan Ersoy, "Müzemizde hasar var ama herhangi bir eserimize, mozaiğimize zarar vermemiş. Herhangi can kaybına neden olabilecek, yıkıntıya maruz kalabilecek durum yok." dedi.

Ersoy, restoratörler ve arkeologlar eşliğinde kentteki diğer müzelerdeki eserlerin Arkeoloji Müzesi'ne getirildiğini bildirerek, "Eserleri güvenli şekilde vitrinlerden alıp naklettik. Müzemizde hala restoratörler, müze uzmanlarıyla eserleri topluyorlar. Herhangi bir artçı da zarar görmesin diye güvenli alanda topladık." diye konuştu.

Hatay'da bulunan çok önemli eserlerin varlığına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk milleti büyük acı yaşadı. Eserlerimiz de kültürel mirasımız da merak ediliyor. Kral Şuppiluliuma heykeli, dünyaca tanınan çok önemli eserimiz tamamen ayakta. Kaidesi bile duruyor. Antakya lahdimiz ayakta. İskelet mozaiğimizin olduğu salonumuza da hiçbir şey olmamış. Mozaiklerimizin hepsi sağlam."

Müzenin bahçesine kurulan çadırlarda uzman ekiplerin bazı eserlerin restorasyonunu yaptığını aktaran Ersoy, 3 bin 500 metrekarelik 210 mozaik pano ile diğer müzelerden 555 eserin Hatay Arkeoloji Müzesi'nde korumaya alındığını vurguladı.

Ersoy, müze vitrinindeki 3 bin 763 eserin de toplanarak laboratuvarda emniyete alındığını dile getirdi.

Eserlerde küçük ölçeklerde tahribatın bulunduğuna değinen Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Depremin şiddetine bakacak olursak, müze olduğu gibi ayakta. Çok az bölümünde hasar var. İlk etapta sağlam eserlerimizi ayırdık. Çok az eserimizde ufak çatlaklar, kırıklar var. Onları da restore edip tekrar teşhire sunacağız. İnşallah en kısa zamanda Hatay'ımızı, Antakya'yı ayağa kaldırıp müzemizi tekrar ziyaretçilerimizle buluşturacağız."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
2
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
7
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Rüyada cenaze görmek ne anlama geliyor? Rüyada cenaze görmenin tabiri nedir?
﻿Rüyada cenaze görmek ne anlama geliyor? Rüyada cenaze görmenin tabiri nedir?
﻿Rüyada cenaze görmek ne anlama geliyor? Rüyada cenaze görmenin tabiri nedir?
﻿THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı
﻿THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı
﻿THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı
﻿Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü 
﻿Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü 
﻿Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü 
﻿Depremzede çocuğu ölümden polis kurtardı
﻿Depremzede çocuğu ölümden polis kurtardı
﻿Depremzede çocuğu ölümden polis kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.