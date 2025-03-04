Hatay’da TIR alevlere teslim oldu! 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Hatay’da TIR alevlere teslim oldu! 1 ölü 1 yaralı

Hatay’da bir TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında seyyar satıcıya çarptıktan sonra zeytin bahçesine uçtu. Kaza sonrası TIR biranda alev aldı. Seyyar satıcı hayatını kaybettiği kazada TIR sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, İskenderun - Antakya yolu Topboğazı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan İ.B. idaresindeki 63 AJG 383 plakalı tır, yol kenarındaki seyyar satış barakasına çarparak zeytin bahçesine uçtu. Kaza sonrası tır alevlere teslim olurken, seyyar satıcılık yapan 45 yaşındaki Halil Yener olay yerinde hayatını kaybetti.

Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaralı tır sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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