Hatay’da topraklarını savunan köylülere jandarma müdahale etti

Hatay'da tarım arazileri ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasına karşı arazilerini savunan köylülere jandarma copla müdahale etti. Jandarma 7 köylüyü gözaltına aldı.

KAYNAK: ANKA
Hatay’da topraklarını savunan köylülere jandarma müdahale etti

Hatay Dikmece’de tarım arazileri ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasına karşı arazilerini savunan köylülere jandarma copla müdahale etti.

Müdahale sırasında köylüler jandarmaya “vurmayın” diye bağırırken, çıkan arbedede bazı köylüler fenalık geçirdi, bazıları da bayıldı. Jandarma Dikmece köylülerinden 7 kişiyi gözaltına aldı.

hatayvideogorsel.jpg7 KÖYLÜ GÖZALTINA ALINDI

Dikmece köylülerinin, zeytinlik ve tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı direnişleri üçüncü gününde de devam ediyor. Köylülerin kamulaştırılan arazilerine bugün jandarma eşliğinde iş makinaları girdi. Köylüler arazilerinde toplanarak iş makinalarına engel olmaya çalıştı. Jandarma iş makinalarının çalıştığı arazilere köylülerin geçmesine izin vermedi. Arazilerine geçmek isteyen köylülere jandarma jopla müdahale etti. Müdahale sırasında bazı köylüler fenalaşırken, bazıları da baygınlık geçirdi. Jandarma 7 kişiyi gözaltına aldı.

hataygorsel1.jpeg“BİZ BU ZEYTİNKLİKLERİ VERMEYECEĞİZ DEDİK”

Jandarmanın müdahalesinden sonra köylüler arazinin bir yerinde toplandı. Açıklama yapan bir köylü “Arkadaşlarımız gözaltına alındı. Onlar için buradayız. Gözaltına alınan Dikmece köylüleri serbest bırakılana kadar biz buradayız. Ya arkadaşlarımızı bırakacaklar ya hepimizi alacaklar. Biz ‘bu zeytinlikleri vermeyeceğiz’ dedik. Arkadaşlarımızı aldılar, onları da vermeyeceğiz. Ya arkadaşlarımız buraya getirilecek ya da hepimizi alacaklar” dedi.

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