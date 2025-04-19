Hatay'da yol çöktü, kum yüklü kamyon devrildi

Kaynak: İHA
Hatay'da yol çöktü, kum yüklü kamyon devrildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yolun çökmesi sonucu kum yüklü bir kamyon devrildi. Kazada hafif yaralanan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde meydana gelen yol çökmesi, kum yüklü bir kamyonun devrilmesine neden oldu. Edinilen bilgilere göre, kamyonun geçişi sırasında yolun aniden çökmesiyle araç yan yattı ve yükteki kumlar etrafa saçıldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve s​​​​​​​ağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan şoförü kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralı olduğu belirtilen şoför, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çöken yolun onarımı için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.aw436419-05.jpg​​​​​​​

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