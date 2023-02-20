20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü

Arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü

Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla Hatay’dan İstanbul’a getirildi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 02:59
Takip Et

Hataydaki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbula döndü

Arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 

Hatay’daki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla İstanbul’a getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na gelen 32 kişilik itfaiye ekibi burada hazırda bekleyen araçlarla gitmek istedikleri yerlere kadar götürüldü. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
3
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
4
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
5
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
6
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
7
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Fatih Karagümrüklü oyuncu Shukurov, arama kurtarma çalışmalara katıldı
﻿Fatih Karagümrüklü oyuncu Shukurov, arama kurtarma çalışmalara katıldı
﻿Fatih Karagümrüklü oyuncu Shukurov, arama kurtarma çalışmalara katıldı
﻿Cengiz Ünder attı, Marsilya Toulouse'yi mağlup etti
﻿Cengiz Ünder attı, Marsilya Toulouse'yi mağlup etti
﻿Cengiz Ünder attı, Marsilya Toulouse'yi mağlup etti
﻿Galatasaray Başkanı Özbek'ten deprem bölgelerine ziyaret
﻿Galatasaray Başkanı Özbek'ten deprem bölgelerine ziyaret
﻿Galatasaray Başkanı Özbek'ten deprem bölgelerine ziyaret
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.