Hatay'daki orman yangınında yeni gelişme. Bir kişi tutuklandı

16 Mayıs Pazar günü saat 13.57’de Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yayla bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Orman yangını ile ilgisi olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alınıp sorgulanmıştı. Daha sonra yangını çıkarttığı düşünülen bir kişi tutuklandı diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin söndürme çalışmaları için seferber olduğu yangına, Jandarma Güvenlik güçleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve çevre illerdeki belediyeler de müdahale ediyor.

Kınalıtepe mevkiinde yayılmaya devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede yaşayan bin 500 kişi tahliye edildi.

Yangın Geniş bir alana yayıldı, 1 gün aralıksız süren çalışmalar sonucunda ise kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ise devam ediyor. Yangına 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz, 13 su tankı ve 300 personel müdahale ediyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA YANGIN

Türkiye’de son günlerde orman yangınları çoğalmaya devam ediyor. Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve hatay’da orman yangınları çıktı. Ekipler yanan illere uçak, helikopter, arazöz ve su tanklarıyla müdahale ediyor.