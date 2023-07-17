Hatay'daki orman yangınında yeni gelişme. Bir kişi tutuklandı

Hatay’ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 1 gün boyunca aralıksız devam eden çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Hatay'daki orman yangınında yeni gelişme. Bir kişi tutuklandı

16 Mayıs Pazar günü saat 13.57’de Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yayla bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Orman yangını ile ilgisi olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alınıp sorgulanmıştı. Daha sonra yangını çıkarttığı düşünülen bir kişi tutuklandı diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin söndürme çalışmaları için seferber olduğu yangına, Jandarma Güvenlik güçleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve çevre illerdeki belediyeler de müdahale ediyor.

Kınalıtepe mevkiinde yayılmaya devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede yaşayan bin 500 kişi tahliye edildi.

Yangın Geniş bir alana yayıldı, 1 gün aralıksız süren çalışmalar sonucunda ise kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ise devam ediyor. Yangına 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz, 13 su tankı ve 300 personel müdahale ediyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA YANGIN

Türkiye’de son günlerde orman yangınları çoğalmaya devam ediyor. Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve hatay’da orman yangınları çıktı. Ekipler yanan illere uçak, helikopter, arazöz ve su tanklarıyla müdahale ediyor.

Öne Çıkanlar
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Son Haberler
Putin’in kararı ABD’de panik havası yarattı: "Dünyanın dört bir yanındaki insanlara zarar verecektir" Dünya
Putin’in kararı ABD’de panik havası yarattı: "Dünyanın dört bir yanındaki insanlara zarar verecektir"
Muğla’da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü Güncel
Muğla’da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Çin iç savaşın sürdüğü Sudan'a insani yardım paketini açıkladı Dünya
Çin iç savaşın sürdüğü Sudan'a insani yardım paketini açıkladı
Dorukhan Toköz Trabzonspor'a veda etti Spor
Dorukhan Toköz Trabzonspor'a veda etti
Lozan Antlaşması’nın altın kalemi ve Atatürk’ün İnönü’ye gönderdiği o telgraf Güncel
Lozan Antlaşması’nın altın kalemi ve Atatürk’ün İnönü’ye gönderdiği o telgraf
Bursa'da mobilya atölyesi alev aldı Güncel
Bursa'da mobilya atölyesi alev aldı