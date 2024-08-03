Hatay'dan acı haber. Denize giren 5 kişiden 2'si boğuldu

Acı olay Akdeniz'e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kıyıdakiler serinlemek için denize giren 5 kişinin bir süre sonra çırpınmaya başladığını gördü. Durumu fark eden vatandaşların araması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 kişi hastanede yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.