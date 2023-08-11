Hatay'ı Arap yurdu ilan eden Halil Konakçı'ya gerçek bir imamdan tarih dersi

Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan düşmanlığıyla bilinen imam Halil Konakçı, son vaazında Hatay'ı hedef almış, "Hatay Arap şehridir', 'Fransızlar, Türklerden daha iyidir', 'Ezan Türkiye'de yasaklandı" gibi ifadeler kullanmıştı.

Bu sözler üzerine, İstanbul Avcılar Zeynebi Kübra Camisinin imamından yanıt geldi.

'HATAY TÜRK TOPRAĞIDIR'

İmam Muhammed Ali Gök, bugün cuma hutbesinde mürteci Konakçı'nın sözlerine karşı şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Türk toprağıdır. Bu konudaki tavrımız nettir. Hatay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesidir. Atatürk'ün meselesi bizim meselemizdir."

İmam Ali Gök'ün bu ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından olumlu karşılanan bu ifadeler kamuoyu tarafından takdirle karşılanırken; Yunancı, Fransızcı değil bize böyle imamlar lazım yorumları yapıldı.