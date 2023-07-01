Hatay'ı Araplaştırmak için 100 yıl önceki Fransız planı ortaya çıktı. 100 yıl sonra Hatay'da aynı tezgâh uygulanıyor

Fransa, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının Arap ülkeleriyle ilişkilerini bozacağından korkuyordu. Bu yüzden Suriye ve Lübnan'dan Hatay'a Arap göçünü teşvik etti ve bölgedeki Araplar'a çeşitli ayrıcalıklar verdi. Böylece Hatay nüfusunun %41'i Arapça konuşan kişilere ulaştı.

Ancak bu politika Hatay'daki Türker’in tepkisini çekti ve Araplar'ın sınır dışı edilmesini istediler. Fransa'nın Araplaştırma politikası bölgede etnik çatışmayı körükledi ve Hatay'ın 1939'da bağımsızlığını ilan etmesi öncesinde Türkiye ile sorunlara yol açtı.

DÜNDEN BUGÜNE

16 Ocak 1937 tarihli Kurun Gazetesinin manşetindeki ifadeler edata günümüzü anlatır cinsten.

Kurun Gazetesi manşetinde “Türklerin malını yağma ettirmek için çölden Arap getiriyorlar” ifadelerine yer verilmiş.

Haberin detayı ise şöyle “Fransızlar Halep’teki Ermenileri gizlice silahlandırmaktadırlar. Kamışlı’da bulunmakta olan askeri müfrezelerden bir kısmı Resülayn’a sevk olunmuştur.

ARAPLAR NÜMAYİŞE ÇAĞRILIYOR

Antakya’da Türkler tarafından yapılan tezahürat üzerine mahalli hükümet Araplara ve Türklere bundan sonra nümayiş yapmamalarını bildirmiştir. Fakat buna rağmen İskenderunlu Araplar, matbu beyannameler neşrederek Arap halkını nümayiş icrasına davet etmektedirler.”

HATAY BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SURİYELİ NÜFUS UYARISI “İSTESELER ŞEHRİ YÖNETEBİLİRLER”

Suriyeli nüfusun Hatay'da arttığına dikkat çeken Belediye Başkanı Savaş, "Bu gidişle 12 yıl sonra Hatay'ı Suriyeli bir başkan yönetecek" diye uyarmıştı. Hatay'da yaşayan her 2 kişiden birinin Suriyeli olduğunu ifade eden Lütfü Savaş, önlem alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Hatay'da doğumların yüzde 75'inin Suriyeli kadınlar tarafından yapıldığını kaydeden Savaş, "Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi rakamlara göre 500 bin, gayri resmi rakamlara göre ise 800 binden fazla Suriyeli var. Hatay'da yeni doğan her 4 bebekten 3'ü Suriyeli. Savaşın etkisiyle hormonları bozulan Suriyeli kadınlar, 11 ayda doğum yapabiliyor, 6 yılda 6 çocuk doğurabiliyor. Birçoğunun birden fazla eşi var ve hepsi de çok sayıda çocuk sahibi oluyor. Hatay'ın demografik yapısı bizim lehimize değil. 12 yıl sonra belediye başkanımızın Suriyeli olmasını istemeyiz. Şu an bazı ilçelerimizde belediye başkan adayı olsalar kolaylıkla seçilirler" şeklinde konuşmuştu.