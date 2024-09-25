Hatay'ın Altınözü ilçesinde deprem. 25 Eylül 2024

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Altınözü ilçesinde saat 11.11 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kolcular mevkiindeki depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.