Prof. Ahmet Ercan 2 ilde yaşayanları deprem gerçeğiyle uyardı: Bu bir intihardır

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mersin ve Adana bölgelerinde yaptığı incelemeler sonrası önemli uyarılarda bulundu.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’in Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis antik kentinde deprem ve kırık izi araştırması yaptığını belirtti. “Eski kent, Mersin değil, uzak odaklı başka bir sarsıntının rezonansıyla yıkılmış olabilir. Çukurova’yı örten 16-21 katlı tüm yapılarda acilen rezonans ölçümü yapılmalı. Durum çok önemli” dedi.

“SİZ BUNLARA NASIL İZİN VERİRSİNİZ?”

Mersin’deki yapılaşmaya dikkat çeken Ercan, bölgedeki gökdelenlerin jeofiziğe, jeolojiye ve depremlere meydan okuduğunu belirterek yetkililere seslendi. “Ey yer-yapı denetim kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı, Afet İşleri; siz bunlara nasıl izin verirsiniz? Yazık bu ülkeye, yazık Çukurova’ya, yazık insan yaşamına” ifadelerini kullandı.

“BU BİR İNTİHARDIR”

Mersin ve Adana’daki yapıların deprem bilimi ve jeofizik gerçeklere aykırı olarak, sulu ve gevşek toprakta, yalıtımsız inşa edildiğini vurgulayan Ercan, “Bu yapılaşma suçuna dur de! Bu bir intihardır! İnanılır gibi değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

Mersin ile Adana inşaatçıları, Çukurova’da deprem bilimi ile JEOFİZİK, Statik gerçeklere aykırı, sulu, gevşek toprakta; sıfır mütemadi temel üzerine, yalıtımsız gökdelenler dikiyor. Bu yapılaşma suçuna kişi yaşamı, deprem için dur de! Bu bir intihardır! İnanılır gibi değil. pic.twitter.com/MyBjp0oWcx — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 25, 2024