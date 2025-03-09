Hatay'ın Defne ilçesinde Suriye'deki katliama dur de mitingi

Mehmet Burgaç - Hatay / Yeniçağ

Cumhuriyet Halk partisi grup başkan vekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada hükümete şu an Suriye'de yaşanan dramatik katliamın ve dökülen kanın derhal durdurulmasını istedi, Ali Mahir Başarır birleşmiş milletlere de çağrı da bulunarak derhal vakit kaybetmeden şu an o bölgede sıkışan buralarda da yakınları olan insanların hayatta kalabilmeleri için insani yaşam koridorunun açılmasının gereğini vurguladı.

Ali Mahir Başarır, şu an Suriye'de büyük bir katliam yaşandığını ifade ederek dünyanın ve hükümetin buna seyirci kalamayacağını ifade ederek, hızlı bir şekilde müdahale edilmezse çok sayıda insanın hayatını kaybedeceğini, bunun sorumluluğunun hükümette ve Birleşmiş Milletler'de olduğunu altını çizdi, dünya basınının bu olaylar karşısında sessiz kaldığını ve üç maymunu oynadıklarını ifade eden Cemal Enginyurt, bir gazete yazarının kaleme aldığı yazıdaki söylemi aynen o kişiye iade ediyoruz sözleri oldu.

Ayrıca AK parti sözcüsü Ömer çeliğe de atıfta bulunularak, "biz parti olarak filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı duruşumuz nasıl ise Suriye'de şuan yaşanan insanlık dramına karşı duruşumuz aynıdır, ülkeleri yöneten yöneticilerin yaptıkları hataların bir topluma mal edilemeyeceği ifade edildi. AK parti sözcüsünün yaptığı açıklamanın doğru olmadığı vurgulandı.

Cumhuriyet Halk partisi grup başkan vekili Ali Mahir Başarır, sonuç alınıncaya kadar, bu mitinglere devam edileceğini, Yayladağı sınır kapısına girileceğini orada açıklama yapılacağını acil olarak gereği yapılmazsa, gerekirse Lazkiye şehrine gideceklerini ifade ederek mitinge son verildi.