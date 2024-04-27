Hataylı balıkçının köpekbalığı kabusu. Heyecanı tavan yaptı

Kaynak: İHA
Hataylı balıkçının köpekbalığı kabusu. Heyecanı tavan yaptı
Hatay’ın İskenderun körfezinde amatör balıkçı İshak Beyaz'ın köpek balığına rastladığı anlardaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyaz'ın "kocaman lan bu" diyerek kayda aldığı anlar gülümsetti.

İskenderun'da amatör balıkçı İshak Beyaz ve arkadaşları avlanmak için botla körfeze açıldı. Kıyıdan bir hayli uzaklaşan ikili balık tutmaya başladı. Bu sırada Beyaz ve arkadaşı köpek balığı olduğunu düşündükleri balığa denk geldiler.

Amatör balıkçı Beyaz, ilk defa köpek balığı görmenin heyecanını yaşadı. Cep telefonunun kamerasıyla o anları ölümsüzleştirdi. Beyaz'ın görüntülerde, "Kocaman lan bu" dediği anlarsa gülümsetti.

Beyaz Köpek balığını gördüğünde heyecanlandığını ifade eden balıkçı İshak Beyaz, “Sportif balıkçılık yapıyoruz. Teknenin dibinde birden köpek balığı gördük ve çok heyecanlandık. Bu anları ölümsüzleştirmek için hemen video kaydına başladık. Birkaç defa tekneye doğru geldiğini görünce biraz korkmadık da değil ama beklediğimizden büyük bir köpek balığıydı. Boyu yaklaşık 2-3 metre vardı” dedi.

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