28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremzedeye verilen yastıktan altın çıktı

Hatay’daki depremin ardından ailesiyle Mersin'in Mut ilçesine gelen Ali Çetinkaya'ya (47) Kızılay tarafından verilen yastığın içinden bir miktar altın çıktı. Çetinkaya, altınları tutanakla polise teslim etti.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 17:20
Takip Et

Hataylı depremzedeye verilen yastıktan altın çıktı

Depremzedeye verilen yastıktan altın çıktı
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremde evlerinin oturulamaz hale gelmesi üzerine Hatay'ı terk etmek zorunda kalan Çetinkaya ailesi Mersin'in Mut ilçesine geldi. Burada kalacak eve yerleştirilen ailenin Kızılay tarafından ihtiyaçları da karşılandı. Kızılay'ın kendisine verdiği vatandaşlar tarafından bağışlandığı belirtilen yastığın içinde altın olduğunu fark eden Ali Çetinkaya, sahibine ulaştırılması için Kızılay temsilciliğine teslim etti.

"KAFAMI YASTIĞA KOYDUĞUMDA FARK ETTİM"

Eşi ve çocuklarının depremden sonra yaşadıkları Hatay'dan Mut'a geldiğini bir hafta sonra öğrendiğini, ardından kendisinin de geldiğini belirten Ali Çetinkaya, "Eşim ve çocuklarım benden bir hafta önce Mut'a gelmişler. Telefon olmadığı için onların izini kaybettim. Bir hafta sonra Mut'ta olduklarını öğrendim. AFAD'ın sayesinde ben de Mut'a geldim. Burada Kızılay'a müracaat ettim. Yatacak, kalacak bir yer var mı, diye. Kızılay da bana yardımcı oldu. Yatacak yer, yastık, yorgan verdi. Akşam eve gittiğimde kafamı koyduğumda yastıkta sert bir madde hissettim. Sonradan içine baktığımda, içinde bir bilezik kutusu olduğunu gördüm. Kızılay'a gelip tutanak karşılığında çağrılan polislere teslim ettim" dedi.

Kızılay Temsilciliği'nin koordinesi sağlayan Mut Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Senemli de "Arkadaş sabah kendisi bize olayı anlattı. Biz de emniyeti çağırdık. Tutanak karşılığında emniyete teslim ettik. Bu davranışından dolayı da arkadaşımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
3
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
4
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
5
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
6
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Türkiye yastayken Kızılay Şube Başkanı eğlencede. Kızılay’da skandallar bitmiyor
7
﻿Türkiye yastayken Kızılay Şube Başkanı eğlencede. Kızılay’da skandallar bitmiyor
﻿Türkiye yastayken Kızılay Şube Başkanı eğlencede. Kızılay’da skandallar bitmiyor
﻿Hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı
﻿Hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı
﻿Hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu   
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu   
﻿Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu   
﻿Kızılay Başkanı'na tepkiler büyüyor
﻿Kızılay Başkanı'na tepkiler büyüyor
﻿Kızılay Başkanı'na tepkiler büyüyor
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.