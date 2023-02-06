Hatay-Reyhanlı yolu çöktü. Bu görüntü deprem sonrası çekildi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta olan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürüyor. Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme meydana geldi.
Kahramanmaraş depremi nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi.
Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken merkezde ise özel bir hastanenin yıkıldığı, Payas, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi.
YOL ÇÖKTÜ
Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme meydana geldi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde, AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.
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