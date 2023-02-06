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Hatay-Reyhanlı yolu çöktü. Bu görüntü deprem sonrası çekildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentte etkili oldu. Depremde Hatay-Reyhanlı karayolunda çökme meydana geldi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:11
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Hatay-Reyhanlı yolu çöktü

Hatay-Reyhanlı yolu çöktü. Bu görüntü deprem sonrası çekildi
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta olan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürüyor. Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme meydana geldi.

Kahramanmaraş depremi nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi.

Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken merkezde ise özel bir hastanenin yıkıldığı, Payas, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi.

YOL ÇÖKTÜ

Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme meydana geldi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde, AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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Yalçın Türk..
6.02.2023 11:16
şuan müteahhitler, tamir işlerini ihalesiz kapmak için bazı vakıflara para akıtmaya başlamıştır.. ne de olsa ohal ilan edildi.. ihaleye gerek yok..  
 
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