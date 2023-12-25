Hatayspor Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Hatayspor Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 18. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya gelecek.

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında kendi sahasında Alanyaspor'a 3-1 yenilmişti.

16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.

SERDAR TOPRAKTEPE ÇIKARACAK

Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.

İLK 11'LER

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Kilama, Massanga, Aburjania, Görkem, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg, Dadashov.

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Muleka, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Rebic, Cenk.

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