Lütfü Savaş: Dolar euro düşer, Hatayspor düşmez

Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, Trabzonspor galibiyetiyle kötü gidişe dur dediklerini söyledi.

Savaş, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her iki takımın centilmence bir maç oynadığını belirtti.

İlk yarıyı Trabzonspor'un baskılı oynadığını dile getiren Savaş, attıkları bir golün faul nedeniyle sayılmadığını hatırlattı.

İkinci yarı çok pozisyon bulduklarının altını çizen Savaş, "Top daha çok Trabzonspor'da görüldü ama net pozisyonları biz bulduk. Daha fazla atabileceğimiz topları atamadık ama iki tane estetik gol attık. Kötü gidişimize dur dedik. Hep ben söylüyorum Türkiye'de her şey düşer. Dolar, euro, altın düşer, başka şeyler düşer ama Atakaş Hatayspor düşmez." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı kendileri için "kader maçıydı" şeklinde değerlendiren Savaş, "İnşallah bundan sonraki maçlarımızda yükselişimiz devam edecek." dedi.

Savaş, Süper Lig'de kalıcı olacaklarının altını çizerek ligi ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.