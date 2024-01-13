Hatayspor'da Volkan Demirel galibiyeti nasıl elleriyle verdi? Eren Bozdaş yazdı

Trendyol Süper Lig’in 20. Hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Deprem nedeniyle maçlarını Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadeleye taraftarların ilgisi oldukça azdı.

Galatasaray’a karşı aldıkları 2-1’lik galibiyetin ardından Süper Lig’de oynadıkları 7 maçta 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak kötü günler geçiren Hatayspor mücadeleye baskın bir şekilde başladı.

İlk yarının hemen hemen her anında topa sahip olup mücadeleyi rakip orta sahasına yıkan Hatayspor kısa paslarla kanatlardan giderek gol bulmaya çalıştı.

Volkan Demirel’in öğrencileri her ne kadar ilk yarıyı topa sahip olma anlamında domine eden taraf olsada özellikle Pendikspor ceza sahasına ulaşma final paslarını başarılı bir şekilde verme ve şut çekme anlamında zor anlar yaşadı.

Hatayspor’un kendi sahasına yığılması sonrası tamamıyla savunma yapmaya çekilen ve uzun ara pasları ile ev sahibi ekibe karşı bir şans bulmaya çalışan Pendikspor ise pasları bir türlü isabet ettirememesi nedeniyle rakip kaleyi görmekte oldukça zorlandı.

İLK TEHLİKELİ POZİSYON ANCAK 45. DAKİKADA GELDİ

Her iki taraf içinde oldukça vasat geçen ilk yarının tek önemli pozisyonu 45. Dakikada Hatayspor’un sağ kanattan Rivas’ın geliştirdiği atakta topu şık bir pas ile topu gönderdiği Hodzic’in kaleyi sağ çaprazdan ayak içi ile denemesi oldu. Hodzic’în bu şutunu Erencan güçlükle kornere çeldi.

İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI

46. dakikada Hatayspor’un kornerde açtığı orta sonucu gerilerden gelen Rivas’ın kafasıyla vurduğu şutun ağlarla buluşması mücadelenin seyrini değiştirdi.

PENDİK YEDİĞİ GOL SONRASI KENDİNE GELDİ

İkinci yarının hemen başında gelen gol sonrası Hatayspor’un biraz daha kontrollü oynaması ve Pendikspor’un kendi sahasından çıkmaya başlaması maça heyecan getirdi.

Topu kontrolünü geriye düşen Pendikspor’un bulundurduğu sonraki 20 dakika iki tarafından karşılıklı hücumları ile geçti.

60. dakikada Pendikspor’da İbrahim’in açtığı ortada topu göğsüyle yumuşatan Diaby sağ çaprazdan kaleyi yoklasada top az farkla dışarı çıktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ İŞE YARADI

Pendikspor’un baskısı sonrası oyuncu değişikliğine giderek Dele-Bashiru ve Lamkel’i oyuna alan Volkan Demirel oyun üstünlüğünü tekrar eline aldı ve 69. Dakikada Dele-Bashiru ile gelişen kontra-atakta gole çok yaklaştı.

PENDİK ÇOK YAKLAŞTI

87. dakikada ise ceza sahasının sol tarafından gönderdiği pası alan Thuram rakibinden kurtularak kaleyi yokladı. Ancak Erce topun filelerle buluşmasını engelledi.

HATAY'IN HAYALLERİNİ BİTİREN GOL

Uzatma dakikalarında ise Hatayspor defansının bir türlü uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Midtjö topu içeriye çevirdi. Aburjiania’nın topu engellemek isterken Kappel’e adeta pas vermesi sonucu sağ ayağının üstü ile şutunu yollayan Kappel durumu 1-1’e getirdi.

Başka gol sesinin çıkmadığı maçta Hatayspor kötü gidişatı sonlandıramazken Pendikspor son anda 1 puanı kurtardı.

Hatayspor'un ilk yarıda topa hakim olmasına rağmen son pasları atamaması kaleye şut çekememesi ikinci yarıda ise erken gelen gol sonrası kendi sahasına çekilip ikinci golü aramaması Pendikspor'un 1 puanı kurtarmasındaki en önemli faktör oldu.