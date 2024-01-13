Süper Lig'de tarihi an. Başakşehir Alanya maçında ilk kez devreye girdi

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Süper Lig'de tarihi an. Başakşehir Alanya maçında ilk kez devreye girdi
Süper Lig'in 20. haftasından itibaren kullanılmaya başlanan yarı otomatik ofsayt sistemi Başakşehir Alanyaspor maçında uyarı verdi, gol iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu; yarı otomatik ofsayt sisteminin ligin ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de kullanılmaya başlanacağını açıklamıştı.
Maçların başlamasıyla birlikte gözler bu sistemin nasıl işleyeceğine çevrildi.
Sistem Başakşehir Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez devreye girdi.
Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Alanyaspor 1-0 öne geçti. Novais'in sağdan ortaladığı, Aliti'nin dokunduğu topu Furkan tamamladı.
Hakem Arda Kardeşler orta noktayı gösterirken, yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi ve Furkan'ın ofsayt olduğunu tespit edince gol iptal edildi.
NOT: Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır

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