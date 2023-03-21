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Ligden çekilen Hatayspor'dan flaş karar. Volkan Demirel detayı

Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, gelecek sezonun planlarını yaptı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:22
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Hatayspor'dan Volkan Demirel açıklaması

Ligden çekilen Hatayspor'dan flaş karar. Volkan Demirel detayı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde kentin yıkıma uğraması nedeniyle Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.

Kulübün onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Depremde çok büyük yara aldık, insanlarımız çok üzgündü ve o şartlarda müsabakalara devam etme şansımız yoktu. Hem Hatayspor hem de süper liginde yer aldığımız branşlardan çekildik ama 2023-2024 sezonunda Hatayspor ve diğer tüm branşlarımızla liglerde yer almak istiyoruz. Aynı şekilde bıraktığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu yöndeki hazırlıkların yönetici ve hocalar tarafından yapıldığını aktaran Savaş, "İnşallah takımlarımızın müsabakalara başlaması, şehrimiz adına moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. Bu nedenle önümüzdeki yıldan itibaren takımlarımızın liglerde boy göstermelerini istiyoruz." dedi.

Savaş, sözleşmesi devam eden oyuncuların sezon sonunda takıma döneceklerine değinerek, sözleşme bitimine yarım sezon kalan futbolcuların büyük kısmıyla yolları ayıracaklarını anlattı.

Takımla çalışmak isteyen sporcuların devam etmek istediklerini dile getiren Savaş, "Volkan hocamız ve yöneticiler önümüzdeki yılın planlamasını yapıyorlar. Biraz daha yaralarımızı sardıktan sonra sporcu kardeşlerimizle konuşacağız ve önümüzdeki yılın Hatayspor'unu oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in depremin ardından yaptığı çağrılara değinen Savaş, Demirel'in da artık kendileri gibi Hataylı olduğunu ifade etti.

Savaş, taraftarların ve yönetimin Volkan hocayı gerçekten sevdiğini vurgulayarak, "O talihsizliği yaşadığımız günlerde ağlayarak 'Hatay'a sahip çıkın.' diyen Volkan hocayı hepimiz seviyoruz. Biz onu sadece teknik direktör olarak değil, Hatay sevdalısı kardeşimiz olarak bağrımıza basıyoruz. İnşallah uzun yıllar Atakaş Hatayspor'umuza hizmet eder. Buradan milli takıma ya da çok büyük bir takıma giderek antrenörlük hayatına devam etmesini de isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş, depremde hayatını kaybeden futbolcu Christian Atsu'nun son çıktığı maçtan önce ülkeden ayrılmak için bilet kestiğini ancak müsabaka sonrası karar değiştirdiğini anımsattı.

"Christian Atsu bizim içerimizdeki en buruk acı." diyen Savaş, şöyle devam etti:

"Çünkü hep yedek kalıyordu, ilk oynadığı maçta sakatlanmıştı. Müzmin sakatlığı vardı. Hazır olduğunu ifade ettiğinde hocamız onu oynatmak istedi. Maçtan bir gün önce 'Bırakın gideyim." demiş. Volkan hocamız da 'Maçta sana ihtiyacım var.' demiş. Maçın son periyodunda Atsu'yu oyuna soktu ve uzatmada müthiş frikik vuruşuyla gol attı. Aslında o akşam saat 23.00’te İstanbul'a, ardından da yurt dışına gitmek için bilet almış ama maçtan sonraki sevinç çığlıkları, Volkan hocamızın onu kucaklaması ve arkadaşlarının sevinç gösterisinde bulunmasıyla gitmekten vazgeçmiş."

Gelecek sezon iç saha maçlarını Hatay'da oynamayı istediklerini vurgulayan Savaş, Yeni Hatay Stadyumu'nda çok büyük hasarın olmadığı yönünde bilgi aldığını kaydetti.

Savaş, hazırlıkları tamamlamaları halinden takımın kente dönebileceğinden bahsederek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Büyük ihtimalle İstanbul, olmazsa Ankara gibi bir yerde takımı konuşlandıracağız. Antrenmanlarını orada yapacaklar ama iç saha maçlarımızı Hatay'da oynatmak istiyorum çünkü insanlarımızın Atakaş Hatayspor'a ihtiyaçları var. En ihtiyaç duyulan günde takımımızı şehrimizde görmek istiyoruz."

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