Hatır için çiğ tavuk yenir atasözünün anlamı nedir?

Hatır için çiğ tavuk yenir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsan, sevdiklerinin hatırı için yapılması güç olan şeyleri bile yapacaktır anlamında kullanılır.

Çevremizdeki herhangi bir kişiyi gücendirmek ya da küstürmemek adına bizden istedikleri şeyleri yapma anlamını taşır. Buradaki önemli kıstas bizden istedikleri şeylerin genellikle yapmamız zor olan şeyler olması olarak tanımlanabilir.

HATIR İÇİN ÇİĞ TAVUK YENİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Senin hatırına çiğ tavuk bile yerim, yüksekten korkmak hiç önemli değil, gel bu kez de uçağa binelim..."