Hava alanında bunu yaptırmayan uçağa binemeyecek. Kurallar kökten değişiyor

Meclis gündemine gelen yeni düzenleme ile ulaştırma alanında yeni kurallar gelecek. Meclis bu hafta hava ulaşımındaki yeni düzenlemeleri görüşecek. Yeni kurallar kapsamında havacılıktaki güvenlik tedbirleri genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından da yapılabilecek.

Edinilen bilgilere göre TBMM Genel Kurulu 2 Temmuz Salı günü başlayacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni de ele alacak.

ÖZEL GÜVENLİK KOLLARI GÖREVE BAŞLAYACAK

Havacılık güvenlik önlemleri, can ve mal güvenliğini sağlamak, hava araçlarına, havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından da yerine getirilmeye başlanacak.

ELLE ARAMA KURALLARI DEĞİŞİYOR

Yolcular uçağa binmeden önce havalimanlarında teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması halende kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve uçaklara alınmayacak.