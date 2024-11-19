Hava almak için açtığı pencereden düştü

Olay, Diyarbakır'da Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi'ndeki 7 katlı Eyüpoğlu Apartmanı'nda meydana geldi.
Apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresini açarak hava almak isteyen 65 yaşındaki Muhammed Zaif B., dengesini kaybederek bodrum katın girişini kapatan saçağın üzerine düştü.
Ağır yaralanan Muhammed Zaif B., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhammed Zaif B.'nin hayati tehlikesi sürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.