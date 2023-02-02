Hava kirliliği depresyon ve kaygıya böyle neden oluyor

Yeni bir araştırmaya göre; hava kirliliğine maruz kalmak, insanların depresyon ve kaygı geliştirmelerinde etkili olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Hava kirliliğinin, insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar şaşırtıcı bir sonuç daha elde ettikleri bildirildi.

Daha önce de araştırmalara konu olan hava kirliliği ve ruh sağlığı ilişkisi, yeni bulgularla birlikte kuvvetlendiği vurgulandı.

Uluslararası araştırma ekibi, İngiliz sokaklarındaki kirletici seviyenin düşürülmesinin akıl sağlığı sorunlarının görülme sıklığını azaltabileceğini dile getirdi.

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR?

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve uzun sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Hava kirliliği yüzünden her sene 7 milyon kişi ölmekte olduğu biliniyor.