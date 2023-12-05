Hava kuvvetleri koca köyü ‘yanlışlıkla’ bombaladı. 85 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Hava Kuvvetleri'nin bir köyü 'yanlışlıkla' bombalaması sonucu 85 kişinin öldüğü, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

KAYNAK: İHA
Hava kuvvetleri koca köyü ‘yanlışlıkla’ bombaladı. 85 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'ndan (NEMA) yapılan açıklamada, 3 Aralık akşamı Kaduna eyaletine bağlı Tudun Biri köyünde köylülerin Mevlid kutlaması için toplandığı sırada orduya ait bir hava aracının köyü bombaladığı duyuruldu.

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VURULANLAR ARASINDAKADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

Saldırı sonucu aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu 85 kişinin hayatını kaybettiği, en az 66 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kaduna Valisi Uba Sani ise teröristlere karşı dron ile gerçekleştirilen operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğunu belirtti.

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SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba olayla ilgili yaptığı açıklamada, teröristlerin kasıtlı olarak sivillerin yoğun olduğu alanlara konuşlandığını ifade etti. Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu ise olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması yönünde talimat verdi.

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