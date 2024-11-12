Hava sıcaklığı en düşük il Erzincan oldu

Kaynak: İHA
Hava sıcaklığı en düşük il Erzincan oldu

Hava sıcaklığının oldukça düştüğü bugünlerde en düşük hava sıcaklığı eksi 8 dereceyle Erzincan, Refahiye ve Otlukbeli'de kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan merkezde 1, Kemaliye'de 4, İliç ve Üzümlü'de 0, Refahiye ve Otlukbeli'de eksi 8, Tercan'da eksi 4, Kemah'ta eksi 3, Çayırlı'da eksi 5 derece olarak kaydedildi.

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